Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Два человека пострадали при атаке дрона ВСУ под Белгородом

При атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Валуйском округе между селами Колыхалино и Шелаево пострадали два мирных жителя, сообщила пресс-служба оперштаба Белгородской области. Один мужчина получил осколочное ранение лица, а второй — ранение спины.

Бригады СМП осуществляют транспортировку раненых в Валуйскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, на месте удара были повреждены три транспортных средства, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР. Как уточнил глава республики Леонид Пасечник, ранения получили две женщины.

До этого стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Также Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.