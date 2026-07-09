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09 июля 2026 в 21:41

«Большая ошибка»: в Госдуме оценили декриминализацию домашнего насилия

Останина выступила против закона о декриминализации домашнего насилия

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Решение о декриминализации домашнего насилия, принятое в 2017 году, было ошибочным, цитирует ТАСС слова председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. Хотя действующие нормы Уголовного кодекса достаточны для наказания виновных, необходимо исправить допущенную ранее ошибку, указала она.

Если вернуть сейчас эту норму, то вот в той части, в какой предлагается урегулирование, эта проблема решится. Но это не решит вообще проблемы домашнего насилия, — добавила депутат.

По мнению Останиной, для решения проблемы домашнего насилия недостаточно только уголовных мер. Она считает необходимым развивать систему психологической помощи семьям и создавать кризисные центры.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство россиян — 90% — выступили в поддержку законопроекта против домашнего насилия. Соответствующий опрос по заказу парламентария провела независимая исследовательская компания Russian Field.

До этого член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что закон о домашнем насилии поможет снизить количество разводов в России. По ее словам, инициатива направлена на воспитание в обществе неприятия агрессии в семейных отношениях.

Россия
Нина Останина
домашнее насилие
законопроекты
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