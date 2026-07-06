Вилок капусты и горсть муки — пеку капустный пирог на сметане: нежный, сочный и очень вкусный — идеален к чаю

Вилок капусты и горсть муки — пеку капустный пирог на сметане: нежный, сочный и очень вкусный — идеален к чаю

Беру молодую капусту, кефир, яйца и муку — и за 30 минут готовлю пирог на сковороде без духовки: тонкое нежное тесто и сочная ароматная начинка. Получается обалденная вкуснятина: пирог с хрустящей золотистой корочкой снаружи, а внутри — сочная, слегка сладковатая капустная начинка, которая пропитывает тесто и делает его невероятно нежным и влажным. Никакой сложной техники, никаких редких ингредиентов — только капуста, кефир, мука и немного терпения.

Для приготовления вам понадобится: 400 г молодой капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 яйца, полстакана кефира, 4 столовые ложки сметаны, 1 стакан муки, 1/2 чайной ложки соды, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте или натрите на крупной терке, лук и морковь нарежьте кубиками. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, посолите и поперчите. В миске смешайте кефир, яйца, муку, соду и соль до однородного теста. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 10–12 минут, затем переверните и жарьте еще 8–10 минут до румяности. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот пирог — даже те, кто не любит капусту, просили добавки! Тесто тонкое, начинка сочная, а корочка хрустит. Кстати, можно добавить яйца в начинку для сытности.