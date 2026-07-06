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06 июля 2026 в 13:56

Стала известна новая дата освобождения рэпера P. Diddy

Дата освобождения рэпера P. Diddy назначена на 8 февраля 2028 года

P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выйдет на свободу 8 февраля 2028 года, что почти на три месяца раньше изначально назначенной даты, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленную информацию из базы данных федеральных тюрем Соединенных Штатов. Отмечается, что музыкант, отбывающий 50-месячный срок по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией, содержится в учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Шон Комбс, 56 лет, дата освобождения — 8 февраля 2028 года, место содержания — федеральное исправительное учреждение Форт-Дикс, — сказано в базе данных тюрем США.

Первоначально после вынесения приговора дата освобождения была установлена на 8 мая 2028 года. Затем этот срок перенесли на 4 июня 2028-го. Однако впоследствии график начал корректироваться в обратную сторону.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст и обвинившая его в насилии и домогательствах бывшая помощница музыканта Лорен Пишотта близки к заключению мирового соглашения. Встреча сторон состоялась 4 июня. На данный момент юристы истца и ответчика готовят детали соглашения.

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