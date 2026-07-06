Кардиолог перечислил неочевидные признаки заболеваний сердца

Дискомфорт в животе, ощущения, напоминающие изжогу, тошнота, холодный пот, постоянная слабость, одышка и головокружение могут сигнализировать о заболеваниях сердца, предупредил в беседе с LIFE.ru кардиолог Андрей Кокин. По его словам, отеки ног и потемнение в глазах — тоже тревожные признаки.

Организм может сигнализировать о нарушениях через хроническую слабость, одышку, отеки, головокружение, нарушения ритма или даже дискомфорт в животе. Такие симптомы могут быть связаны с сердечной недостаточностью, аритмией или ишемической болезнью сердца и требуют внимательного отношения. Еще один тревожный признак — отеки ног, стоп и лодыжек. Не стоит игнорировать головокружения, потемнение в глазах и обмороки, особенно если они сопровождаются ощущением перебоев в работе сердца. Такие симптомы могут указывать на нарушения сердечного ритма, — отметил Кокин.

К числу симптомов, требующих незамедлительной медицинской оценки, относятся боль в груди, отдающая в левую руку, плечо, спину, шею или нижнюю челюсть, а также внезапная выраженная слабость, интенсивная одышка и нарушения сердечного ритма. Такие проявления, как отметил врач, могут свидетельствовать о развитии жизнеугрожающих состояний.

Ранее кардиолог Надежда Звартау заявила, что избыточная масса тела, или ожирение, и артериальная гипертензия могут указывать на метаболический синдром. По ее словам, нарушения углеводного обмена тоже могут быть признаком этого состояния.