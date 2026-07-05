Салат-разгрузка: в сезон молодой капусты объедаюсь этой овощной вкуснятиной — калорий практически нет

Этот свежий, хрустящий и невероятно полезный салат-разгрузка идеально подходит для легкого ужина или перекуса. Он низкокалорийный (всего около 30–35 ккал на 100 г), но при этом сытный благодаря клетчатке, а заправка из йогурта с чесноком делает его пикантным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 300 г молодой капусты, 2 свежих огурца, пучок укропа, 150 г натурального йогурта, 1 зубчик чеснока, соль, перец. Капусту тонко нашинкуйте, посолите и слегка помните руками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Укроп мелко порубите. В миске смешайте капусту, огурцы и укроп. Для заправки смешайте йогурт, выдавленный чеснок, соль и перец. Заправьте салат, перемешайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат по этому рецепту и дала совет: добавьте в заправку 1 ч. л. лимонного сока — это освежит вкус и добавит легкую кислинку.

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