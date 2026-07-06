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06 июля 2026 в 00:44

В Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего женщину с детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пьяный водитель, который сбил женщину с двумя детьми на тротуаре в Калининграде, задержан на месте ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону. В ведомстве уточнили, что он не пытался скрыться.

Водитель был задержан сразу после происшествия и доставлен в отдел полиции, где будет находиться дальше. Авария произошла на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

В этот момент по тротуару шла женщина с коляской и двумя детьми. В результате ДТП трехлетний мальчик погиб. Годовалая девочка получила тяжелые травмы и находится в коме под наблюдением врачей. Женщина также госпитализирована с травмами.

До этого подросток, севший за руль без прав, сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. В отношении виновника дорожной аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

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