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05 июля 2026 в 20:24

Автомобиль насмерть сбил трехлетнего мальчика

В Калининграде автомобиль насмерть сбил трехлетнего мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми, в результате трехлетний мальчик погиб на месте, сообщает Telegram-канал SHOT. Трагическое ДТП произошло вечером в Прибрежном районе на улице Заводской.

По информации канала, женщина получила серьезные травмы, однако находится в тяжелейшем психологическом шоке от потери сына и отказывается ехать в больницу. На месте с ней работают медики и психологи. Девочка доставлена в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого подросток, севший за руль без прав, сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. В отношении виновника дорожной аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

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