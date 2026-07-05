Автомобиль насмерть сбил трехлетнего мальчика

В Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми, в результате трехлетний мальчик погиб на месте, сообщает Telegram-канал SHOT. Трагическое ДТП произошло вечером в Прибрежном районе на улице Заводской.

По информации канала, женщина получила серьезные травмы, однако находится в тяжелейшем психологическом шоке от потери сына и отказывается ехать в больницу. На месте с ней работают медики и психологи. Девочка доставлена в лечебное учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее шестилетний ребенок погиб в результате столкновения Audi с автобусом в Московской области. По предварительным данным, авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.

До этого подросток, севший за руль без прав, сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии. В отношении виновника дорожной аварии возбуждено дело об административном правонарушении.