При атаке ВСУ на Белгород повреждены четыре автомобиля и жилой дом

При атаке ВСУ на Белгород повреждены четыре автомобиля и жилой дом

Белгород и Белгородский округ подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Белгородской области в МАКСе. Отмечается, что удар дрона пришелся на дорожное полотно.

В результате повреждения получили четыре автомобиля. У машин разбиты стекла и повреждены кузова.

Еще один инцидент произошел в поселке Майский Белгородского округа. Там при детонации FPV-дрона повреждены фасад многоквартирного дома и кузов автомобиля. Кроме того, в районе поселка Комсомольский беспилотник атаковал автомобиль. Машина получила повреждения.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество. Причины масштабного отключения не уточняются.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что подразделения, обеспечивающие защиту российских промышленных объектов от атак украинских дронов и ракет, начали получать вооружения «повышенных калибров». Для защиты предприятий также поставили комплексы радиоэлектронной борьбы.