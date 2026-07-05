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05 июля 2026 в 21:14

Мужчину на кайте выбросило на берег в Сочи

Кайтсерфер госпитализирован после падения на пляже в Сочи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчину госпитализировали после того, как сильный ветер выбросил его на берег во время кайтсерфинга в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. Спортсмен врезался в деревянное ограждение и упал на пешеходную дорожку.

Мужчина занимался кайтбордингом, когда поднялся мощный бриз. Ветер подхватил спортсмена и вынес его на пляж, где он не смог затормозить, снес ограждение и рухнул.

Очевидцы рассказали, что пострадавший оставался в сознании, но получил травмы. Как добавил Telegram-канал «ЧП Сочи», Свидетели собрались вокруг мужчины, однако вызвать скорую помощь догадалась только одна из присутствующих женщин. После звонка на номер 112 медики уточнили у заявительницы, как удобнее подъехать к месту, и прибыли на пляж примерно через 10 минут. Пострадавшего доставили в больницу.

В Сочи в этот день наблюдалась штормовая погода. Синоптики предупреждали о сильных ливнях, грозах, возможных смерчах и порывах ветра до 15–17 метров в секунду.

Ранее у берегов Пуэрто-Рико спасли 68-летнего серфера, который застрял на рифе и провел там 30 часов без воды. Поисково-спасательная операция началась после того, как выяснилось, что мужчина отсутствует больше суток.

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