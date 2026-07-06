В Сочи произошло землетрясение Землетрясение произошло в Черном море на расстоянии 18 километров от Сочи

Землетрясение магнитудой 3,6 балла произошло в понедельник, 6 июля, в акватории Черного моря, сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, очаг сейсмической активности располагался на глубине около пяти километров — в 18 километрах от побережья Сочи.

Сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,6 по шкале Рихтера интенсивностью два балла, — отмечается в сообщении.

В МЧС уточнили, что объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме. При этом отмечается, что информации о пострадавших в связи с землетрясением не поступало.

Ранее в Байкальской геофизической службе сообщили, что в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5–6 баллов. По данным специалистов, подземные толчки ощущались в Улан-Удэ, поселке Усть-Баргузин и ряде районов республики.

Между тем стало известно, что у берегов Севастополя было зафиксировано 19 сейсмических событий. Уточняется, что последнее из них произошло вечером и имело магнитуду 3,0.