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23 июня 2026 в 02:12

У побережья Крыма за день произошло почти 20 землетрясений

ТАСС: в Севастополе за день случилось 19 землетрясений

Землетрясение Землетрясение Фото: Shutterstock/FOTODOM
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У берегов Севастополя 22 июня было зарегистрировано 19 сейсмических явлений, сообщила ТАСС заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. По ее словам, последнее зафиксированное землетрясение произошло в 21:18 по московскому времени и имело магнитуду 3,0.

Оно было ощутимо жителями Севастополя. Это четвертое землетрясение за сегодня, которое ощущали севастопольцы, — уточнила эксперт.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что никаких повреждений из-за серии землетрясений в городе не зафиксировано. По его словам, несколько подземных толчков были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.

До этого у побережья греческого острова Крит зафиксировали подземные толчки силой 5,1 балла. Изначально специалисты центра оценивали магнитуду в 5,8, однако позже скорректировали показатель в меньшую сторону. Очаг располагался на глубине 13 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

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