Развожаев описал обстановку в Севастополе после серии мощных землетрясений Развожаев: в Севастополе нет повреждений из-за серии землетрясений

Никаких повреждений из-за серии землетрясений в Севастополе не зафиксировано, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, несколько подземных толчков были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали, — отметил Развожаев.

При этом не исключена вероятность повторных толчков, уточнил он. В связи с этим губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. В то же время он напомнил, что регулярная сейсмичность на территории Крыма — это нормально.

Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь сообщила, что у берегов Севастополя в Черном море был зарегистрирован уже шестой толчок за утро понедельника, 22 июня. Очаг залегал в 30 километрах от города.

До этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Камчатке. Эпицентр находился в акватории Тихого океана. Интенсивность колебаний в Петропавловске-Камчатском оценили в три балла.