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22 июня 2026 в 09:20

Севастополь потрясло шестое землетрясение подряд

Сейсмолог Бондарь: у берегов Севастополя произошло уже шестое землетрясение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано у берегов Севастополя в Черном море, заявила РИА Новости замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь. По ее словам, это уже шестой толчок за утро понедельника, 22 июня.

В 08:48 мск зафиксировано землетрясение энергетическим классом 11,4, магнитудой — 4,4. Очаг тот же — Черное море, в 30 километрах от Севастополя, — уточнила Бондарь.

Сильному землетрясению предшествовали два более слабых, после него было еще несколько подземных толчков. Последнее землетрясение зафиксировано в 07:11 мск. При этом специалисты допускают вероятность повторения сейсмоактивности.

Ранее у побережья греческого острова Крит зафиксировали подземные толчки силой 5,1 балла. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров на расстоянии 108 километров от города Ираклион. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

До этого стало известно, что после мощного землетрясения в марте 2011 года территория Японии сместилась примерно на 5–6 миллиметров к востоку. Движение произошло из-за резкого смещения сразу нескольких тектонических плит после землетрясения у берегов Хонсю.

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