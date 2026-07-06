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06 июля 2026 в 13:37

На «ВТБ Арене» прошла «Большая Дискотека Авторадио»

Концерт «Большая Дискотека Авторадио» Концерт «Большая Дискотека Авторадио» Фото: ГПМ Радио
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На «ВТБ Арене» 4 июля состоялась «Большая Дискотека Авторадио». На концерте можно было увидеть исполнителей разных поколений: Стаса Михайлова, Владимира Преснякова, Anna Asti, Margo, Егора Крида, «Дискотеку Аварию», Анну Немченко, Galibri & Mavik и других российских звезд.

Главное слово в этом мероприятии — слово «Дискотека»! Мы постарались выстроить программу как непрерывное шоу — такая конструкция, где каждый следующий артист заряжает еще сильнее, а публика еле успевает перевести дух. За этим масштабом и атмосферой — огромная работа нашей команды. Больше 30 лет «Авторадио» формирует музыкальный ландшафт страны, и мы знаем, как подарить людям истинные эмоции, — рассказала генеральный продюсер ГПМ Радио Ирина Ипатова.

Концерт «Большая Дискотека Авторадио» Концерт «Большая Дискотека Авторадио» Фото: ГПМ Радио

Концерт украсили изображения на огромных экранах, меняющиеся в такт музыке. Также атмосферу праздника создавали пиротехнические шоу и фейерверки. Всего фестиваль собрал 30 тыс. посетителей.

Ранее в Казани прошел VK Fest. 7 июня на главной сцене выступили Zivert, FEDUK, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, Ришат Тухватуллин и коллектив «Сироткин».

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