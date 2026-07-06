Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 01:32

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342 человек

Фото: Mario Flores/Jna Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, выросло до 3342 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в соцсети Х со ссылкой на данные правительства. По его информации, к 5 июля число пострадавших составило 16 740 человек.

Более 86 тыс. семей получили помощь после стихийного бедствия. Кроме того, 17 345 человек продолжают находиться без жилья.

Ранее в стране объявили семидневный национальный траур по жертвам разрушительных землетрясений. Глава государства Делси Родригес подчеркнула, что страна скорбит из-за человеческих потерь, вызванных подземными толчками.

Позже стало известно, что россияне оказались заблокированы в Венесуэле из-за приостановки работы ключевой авиагавани после землетрясения. В частности, работающая гидом россиянка с семьей приобрела билеты на родину незадолго до катастрофы, но теперь вылететь из Каракаса невозможно. Местный аэропорт полностью прекратил обслуживание коммерческих рейсов и принимает исключительно военные и гуманитарные борта.

Мир
Венесуэла
землетрясения
происшествие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл возможный мотив убийства подозреваемой в теракте в Монако
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.