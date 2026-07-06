Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342 человек

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 3342 человек

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле, произошедшего 24 июня, выросло до 3342 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в соцсети Х со ссылкой на данные правительства. По его информации, к 5 июля число пострадавших составило 16 740 человек.

Более 86 тыс. семей получили помощь после стихийного бедствия. Кроме того, 17 345 человек продолжают находиться без жилья.

Ранее в стране объявили семидневный национальный траур по жертвам разрушительных землетрясений. Глава государства Делси Родригес подчеркнула, что страна скорбит из-за человеческих потерь, вызванных подземными толчками.

Позже стало известно, что россияне оказались заблокированы в Венесуэле из-за приостановки работы ключевой авиагавани после землетрясения. В частности, работающая гидом россиянка с семьей приобрела билеты на родину незадолго до катастрофы, но теперь вылететь из Каракаса невозможно. Местный аэропорт полностью прекратил обслуживание коммерческих рейсов и принимает исключительно военные и гуманитарные борта.