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06 июля 2026 в 13:35

Арестованный на видео показал, как душил школьницу под Петербургом

Арестованный рассказал, как убивал школьницу в Ленинградской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Арестованный по обвинению в расправе над 12-летней школьницей в Ленинградской области Федор М. рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, сообщили в МАКСе Следственного комитета России. Следователи проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

На видеозаписи запечатлен мужчина в наручниках, которого окружают правоохранители. Он демонстрирует на манекене, каким образом наносил ножевые удары девочке. Следователи провели осмотр его автомобиля — именно в нем подозреваемый находился во время встречи с жертвой.

Ранее суд вынес решение об аресте мужчины, который признался в жестоком убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

До этого выяснилось, что подозреваемый учился в воскресной школе, ранее он был судим. В 2000-е годы мужчина совершил нападение на магазин с игрушечным пистолетом.

Убитая школьница ушла одна за лисичками 2 июля и не вернулась. Ориентировку на пропавшего ребенка опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В ней сообщалось, что девочка исчезла в районе садоводства «Захожье-5». Позже ее нашли мертвой поблизости от СНТ.

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