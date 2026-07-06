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06 июля 2026 в 10:16

Подросток выстрелил ребенку в ногу в Алтайском крае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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17-летний юноша во дворе своего дома в селе Панфилово Калманского района Алтайского края выстрелил из пневматического ружья и попал в ногу находившемуся на улице ребенку, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России в МАКСе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия), — говорится в сообщении.

Ребенку, который пострадал в инциденте, оказали медицинскую помощь — сейчас его жизнь и здоровье вне опасности. Как сообщили в пресс‑службе регионального управления МВД России, в полицию с заявлением обратилась мама пострадавшего. Юноша, совершивший выстрел, заявил правоохранителям, что хотел попасть в птиц, а в ребенка, который ехал на квадроцикле, попал непреднамеренно. Изъятое у него оружие направили на баллистическую экспертизу.

Ранее сотрудники дорожно-патрульной службы в городе Костомукша были вынуждены применить огнестрельное оружие во время задержания транспортного средства, водитель которого отказался выполнять законное требование об остановке. В результате выстрела ранение в голову получил 16-летний подросток, находившийся за рулем.

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Алтайский край
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