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07 июля 2026 в 11:12

Контрабандистам помешали перевезти в Китай медали и ордена за победу в ВОВ

Таможенники пресекли вывоз государственных наград из Красноярска в Китай

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники Федеральной таможенной службы в аэропорту Красноярска пресекли незаконный вывоз государственных наград в Китай, сообщили NEWS.ru в ФТС. Предметы фалеристики нашли в багаже 57-летнего иностранца. Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы остановили мужчину в зеленом коридоре. В дорожной сумке среди личных вещей обнаружили: орден Отечественной войны I степени, юбилейную медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево изъяли у иностранного пассажира, направлявшегося в Индию, более 14 тыс. ограненных топазов и гранатов. Общая стоимость изъятых камней оценивалась в 10 млн рублей.

До этого сотрудники таможни в аэропорту Красноярска предотвратили незаконный ввоз 166 редких растений из Таиланда. В багаже 42-летней жительницы Красноярска в зеленом коридоре было обнаружено почти девять килограммов саженцев. Женщина пояснила, что везла растения для себя и в качестве подарков родственникам.

ФТС
Красноярск
Китай
уголовное дело
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