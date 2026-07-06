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06 июля 2026 в 14:15

«Характерный штрих»: депутат об участии Лондона в атаке на Севастополь

Депутат Журавлев: удары по ВПК Британии лишат Лондон желания бить по России

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удары по военным фабрикам Великобритании, которые производят технику для ВСУ, лишат Лондон желания атаковать Россию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, линия боевого соприкосновения пролегает в тысячах километров от британских берегов, и в этом кроется суть прокси-войны, когда фактический заказчик остается в стороне и не несет никаких потерь.

Театр военных действий на Украине находится в нескольких тысячах километров от Лондона. Именно в этом и заключается смысл прокси-войны, боевые действия ведутся чужими руками. При этом организатор и заказчик совершенно не страдают, как будто и вовсе не причастны к конфликту. Участие Британии в украинском кризисе прекрасно известно. Разведка, танки, ракеты — Лондон вне всяких сомнений вовлечен в войну глубже некуда. И атака на музей в Севастополе — характерный штрих. Но чтобы заставить британцев одуматься, бить нужно не по Украине, а по Великобритании. Хотя бы по фабрикам, которые производят военную технику, которую потом отправляют ВСУ, — пояснил Журавлев.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что удар украинского беспилотника по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» был детально спланированной провокацией Великобритании и ее спецслужб. По данным ведомства, украинские военные, запускавшие дроны, не были осведомлены об истинной цели атаки.

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