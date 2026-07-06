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06 июля 2026 в 14:33

Терапевт назвала неожиданный плюс поцелуев

Терапевт Чернышова: поцелуи помогают тренировать иммунитет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поцелуи помогают тренировать иммунитет, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что прикосновение губ также нормализует артериальное давление.

При поцелуе партнеры обмениваются миллионами микробов, что вызывает активацию защитных сил организма и выработку антител. Таким образом получается мягкая безопасная тренировка иммунитета, — сказала Чернышова.

Терапевт подчеркнула, что слюна содержит лизоцим, убивающий микробы. По ее словам, поцелуи могут снижать выработку гистамина и уменьшают аллергические реакции.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, что поцелуи с любимым человеком провоцируют выброс нескольких гормонов счастья: дофамина, серотонина и окситоцина. Эксперт назвала такое проявление чувств мощным нейробиологическим инструментом, который помогает в борьбе со стрессом и тревожностью.

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