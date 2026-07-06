Лондон, выступая в роли одного из ключевых европейских союзников Киева, активно снабжает ВСУ оружием, чтобы затянуть конфликт. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, Великобритания готова оказывать поддержку Украине до тех пор, пока ее армия способна продолжать боевые действия.

Лондон продолжает позиционировать себя как один из основных кураторов и спонсоров режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в Европе, накачивающих ВСУ вооружениями и военной техникой с целью затягивания конфликта «до последнего украинца», — поделился источник.

Ранее появилась информация, что Великобритания могла быть причастна к нескольким резонансным ударам ВСУ, в том числе к атаке на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне. Полетные задания для этих атак, вероятно, были загружены британскими военными.

До этого сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность использования дальнобойной ракеты, разработанной для ВСУ в рамках проекта Brakestop. Лондон уже провел успешные испытания этого оружия, планируя дальнейшие поставки на Украину.