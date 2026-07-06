ЕС и Канада предложат Украине €140 млрд ЕС и Канада на саммите НАТО в Анкаре могут объявить о помощи Киеву на €140 млрд

Лидеры стран Евросоюза и Канада на предстоящем саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля планируют объявить о выделении Украине помощи в размере не менее €140 млрд (12,4 трлн рублей) в течение двух лет, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. США намерены отказаться от участия в этом проекте.

Проект декларации Альянса предусматривает по €70 млрд (6,2 трлн рублей) на 2026 и 2027 годы без фиксированных квот для стран-участниц. Вашингтон также настоял на исключении из повестки вопросов финансирования Киева и его членства в НАТО.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помощь от Евросоюза Украине, анонсированная на конференции в Гданьске, не достигнет страны и будет присвоена чиновниками. Дипломат уверена, что это произойдет из-за высокой коррупции в правительстве президента Украины Владимира Зеленского и усиления конкуренции в ЕС за освоение этих денег.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада будет постепенно сокращаться. По его словам, денежные резервы в Европе истощаются, а количество внутренних проблем лишь растет.