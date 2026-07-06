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06 июля 2026 в 16:23

«Лобовое столкновение»: аналитик раскрыл, чего ждать от саммита НАТО

Профессор Артамонов: на саммите НАТО можно ждать консолидации Альянса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главным итогом саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, станет консолидация стран Североатлантического альянса, предположил в беседе с NEWS.ru профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. По его словам, речь идет в том числе о США.

На саммите мы увидим лишь усиление консолидации Альянса, включая США. Надежд на то, что Штаты выступят в роли медиаторов или посредников, я не питаю. Согласно недавней публикации The New York Times, именно американские военные помогали украинским дронам обходить зоны ПВО для ударов вглубь России. Поэтому позиция Дональда Трампа вполне прогнозируема — курс на сотрудничество с Киевом сохранится, — подчеркнул он.

Артамонов предположил, что «лобовое столкновение» с Европой все ближе. Он допустил, что боевые действия на Украине рискуют перерасти в полномасштабный конфликт.

Перед нами лобовое столкновение, и мы не отступим. Жить на одной территории с нацистами в Европе мы не будем — это наша наследственная программа, исповедуемая с 1945 года. Нацизм со стороны НАТО не должен пройти, — добавил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что страны НАТО усиливают оборону на границах с РФ из-за манипуляций властей Украины. По его мнению, Киев стремится втянуть Запад в конфликт с Россией.

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