Водитель «Газели» устроил смертельное ДТП в Саратовской области

В Саратовской области водитель «Газели» 2007 года рождения насмерть сбил мужчину, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Авария произошла ночью на 271-м километре федеральной автодороги А-298 Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан в Гагаринском районе. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

Ранее в Прибрежном районе в Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми. В результате аварии трехлетний мальчик погиб на месте. Женщина получила серьезные травмы, однако находилась в тяжелейшем психологическом шоке от потери сына и отказывалась ехать в больницу.

До этого шестилетний ребенок погиб в результате столкновения Audi с автобусом в Московской области. Авария произошла на 11-м километре автодороги Зарайск — Журавна. Сообщалось, что 31-летняя женщина за рулем иномарки выехала на встречную полосу.