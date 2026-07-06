Врачи Подмосковья спасли мужчину с разрывом аневризмы аорты

Врачи Люберецкой больницы Московской области спасли мужчину с разрывом аневризмы брюшного отдела аорты и массивным внутренним кровотечением, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав Подмосковья. Хирурги провели уникальную шестичасовую операцию в два этапа.

Мужчину госпитализировали в больницу в Красково с подозрением на гипергликемическую кому, но эндокринологи опровергли этот диагноз. Обследование показало: аорта пациента была расширена до восьми сантиметров (при норме в два сантиметра). Стенка сосуда не выдержала и разорвалась, вызвав сильное внутреннее кровотечение.

Врачи провели сложнейшую операцию: заменили поврежденные сосуды на искусственные на участке длиной более полуметра — от грудины до средней трети бедер. После этого специалисты восстановили кровообращение в правой ноге, выполнив шунтирование бедренных артерий.

Пациента сразу доставили в реанимацию. Неделю врачи буквально поминутно сражались за его жизнь — колоссальная кровопотеря угрожала отказом внутренних органов. Когда состояние удалось стабилизировать, мужчине провели еще одну операцию — ушивание брюшной стенки.

Ранее врачи московской клиники пластической хирургии спасли пациентку, которая впала в состояние клинической смерти прямо перед операцией. Женщина пришла в клинику на подтяжку лица, однако непосредственно перед началом хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось.