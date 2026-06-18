Врачи спасли пациентку пластической клиники в Москве В московской клинике врачи вернули к жизни пациентку с клинической смертью

Врачи московской клиники пластической хирургии смогли спасти пациентку, которая впала в состояние клинической смерти прямо перед операцией, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, женщина пришла в клинику на подтяжку лица, однако непосредственно перед началом хирургического вмешательства ее состояние резко ухудшилось.

Медикам пришлось экстренно проводить реанимационные мероприятия, чтобы вернуть пациентку к жизни. В результате усилий врачей женщину удалось спасти, ее жизнь находится вне опасности.

Ранее сообщалось, что на клинику, где произошел инцидент, уже поступали жалобы от пациентов. Они были недовольны качеством оказанных услуг. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого стало известно, что акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию, удалив из яичника 28-летней пациентки зуб в составе дермоидной кисты. Доброкачественное образование у пациентки выявили во время профилактического осмотра.