Пластическая операция в Москве закончилась трагическими последствиями Пациент впал в клиническую смерть после операции в Москве

В одной из московских клиник пластической хирургии пациент пережил клиническую смерть прямо во время операции, сообщает Telegram-канал 112. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

На эту клинику уже поступали жалобы от пациентов. Они были недовольны качеством оказанных услуг.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которой ветка насквозь пробила шею после неудачного прыжка с гаража. Несмотря на серьезность травмы, ребенок смог дышать самостоятельно, так как инородный объект остановился всего в нескольких миллиметрах от трахеи, пищевода и крупных кровеносных сосудов.

До этого акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию, удалив из яичника 28-летней пациентки зуб в составе дермоидной кисты. Доброкачественное образование у пациентки выявили во время профилактического осмотра.

В свое время ком волос из желудка пациентки достали врачи больницы № 5 в Нижнем Новгороде. 18-летняя девушка обратилась за медицинской помощью, жалуясь на симптомы анемии. После проведения обследования медики выяснили, что причиной ее состояния стал трихобезоар.