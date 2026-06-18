Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 11:44

Пластическая операция в Москве закончилась трагическими последствиями

Пациент впал в клиническую смерть после операции в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В одной из московских клиник пластической хирургии пациент пережил клиническую смерть прямо во время операции, сообщает Telegram-канал 112. Обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

На эту клинику уже поступали жалобы от пациентов. Они были недовольны качеством оказанных услуг.

Ранее в Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которой ветка насквозь пробила шею после неудачного прыжка с гаража. Несмотря на серьезность травмы, ребенок смог дышать самостоятельно, так как инородный объект остановился всего в нескольких миллиметрах от трахеи, пищевода и крупных кровеносных сосудов.

До этого акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана провели операцию, удалив из яичника 28-летней пациентки зуб в составе дермоидной кисты. Доброкачественное образование у пациентки выявили во время профилактического осмотра.

В свое время ком волос из желудка пациентки достали врачи больницы № 5 в Нижнем Новгороде. 18-летняя девушка обратилась за медицинской помощью, жалуясь на симптомы анемии. После проведения обследования медики выяснили, что причиной ее состояния стал трихобезоар.

Москва
операции
клиники
пластическая хирургия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи спасли пациентку после пластической операции в Москве
Доцент сделал вероятный прогноз ключевой ставки до конца 2026 года
В Санкт-Петербурге пресекли контрабанду сигарет на 200 млн рублей
В Минстрое раскрыли дату изменения правил семейной ипотеки
«Пылает как никогда»: Лукашенко о ситуации к югу от границы Белоруссии
Яцкин анонсировал подготовку дорожной карты сотрудничества с Баку
Белицкое, Охримовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 июня
Кобяков: США создают конфликты и дробят экономическое пространство
«Невозможно»: военэксперт о заводах по выпуску ракет Patriot на Украине
«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел
Тренер Москвина рассказала об отношениях с бывшими учениками
Сати Казанова опровергла страшные слухи вокруг своих родов
Минск подтвердил попадание украинского беспилотника в автобус
Кобяков раскрыл объемы товарооборота России со странами АСЕАН
Пашинян захотел поучаствовать в жизни ЕАЭС
Кабмин соседней с Россией страны срочно уйдет в отставку
Диетолог предупредил о самом вредном варианте попкорна
Мишустин рассказал, к какой системе образования Россия возвращается
Мишустин раскрыл условие для мирового лидерства в креативных индустриях
«Дерзайте»: Москвина дала ценный совет молодым тренерам
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.