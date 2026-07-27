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27 июля 2026 в 11:46

Байкер на Harley-Davidson разбился насмерть в Подмосковье

Мотоциклист на Harley-Davidson погиб при столкновении с такси в Балашихе

Фото: max.ru/mvd50
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В подмосковной Балашихе 29-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем такси и скончался на месте, сообщает подмосковная полиция в МАКСе. По предварительной информации, погибший передвигался на мотоцикле Harley-Davidson.

Сегодня примерно в 07:24 в г. о. Балашиха произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы, произошло столкновение автомобиля марки Belgee и мотоцикла марки Harley-Davidson, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, после столкновения 52-летний водитель автомобиля получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате ДТП в Сочи. Еще трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу. Вечером 26 июля водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля. По предварительным данным полиции, 42-летний мужчина превысил допустимую скорость движения.

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Балашиха
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