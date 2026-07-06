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06 июля 2026 в 17:25

Знакомые убитого в Омске студента опровергли одну из версий преступления

Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию с золотом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Одногруппники убитого в Омске студента не верят в версию о том, что он мог поехать на встречу с незнакомцами из-за золотого самородка. Они сообщили РИА Новости, что молодой человек учился с ними на историческом факультете Омского государственного университета. По их словам, его ничего не могло связывать с компанией, которую обвиняют в убийстве.

Я читала версию про какой-то золотой самородок. Это полная ерунда. Я не верю, что Саша поехал куда-то по такой причине. Звучит как выдумка. Вы видели этих людей (обвиняемых в убийстве. — NEWS.ru)? Они все как будто что-то употребляют. Один даже глаза открыть не может. Я не знаю, что их могло связывать, — заявил собеседник агентства.

По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, основной считает личную неприязнь. Похороны студента прошли на кладбище в поселке Береговой.

Мать Александра подала заявление о его исчезновении 21 июня. Через пять дней полиция обнаружила его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Следствие считает, что подозреваемые заманили жертву обещанием передать золотой самородок.

Ранее силовые структуры сообщили, что мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента, хотели стать транссексуалами (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По их данным, для достижения этой цели фигуранты уголовного дела использовали специализированные медицинские препараты и изменили образ жизни.

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