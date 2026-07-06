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06 июля 2026 в 18:07

«Не царское это дело»: политолог о шансах Макрона возглавить структуры ЕС

Политолог Федоров: работа в структурах ЕС не соответствует статусу Макрона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Работа в структурах Евросоюза не соответствует статусу президента Франции Эммануэля Макрона, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Однако, по его мнению, в нынешних реалиях нельзя исключать, что глава государства может получить должность в объединении.

Я сомневаюсь, что Макрон с рвением устроится на какую-нибудь должность в ЕС, например председателя Еврокомиссии. Это все-таки не должность для бывшего президента ведущей страны Евросоюза. Не царское это дело. Но сейчас такое время, что иногда невозможное вдруг становится возможным. С 2017 года он был одержим идеей стратегической автономии Европы. Он выступал на различных площадках и постоянно говорил об этом, — высказался Федоров.

Он подчеркнул, что в настоящее время европейцы сплотились, видя в Москве экзистенциальную угрозу. В то же время, по словам политолога, там предпринимаются серьезные усилия для подготовки Евросоюза к возможному конфликту с Россией, а в развитие военно-промышленного комплекса Европы вкладываются большие средства.

Было бы закономерно, что человек, который так энергично продвигал идею европейской стратегической автономии, мог бы на практике воплотить свои идеи после ухода с поста президента. Но это тоже сомнительно, потому что не было прецедента, чтобы кто-то из руководителей Евросоюза занимал самые высокие государственные должности. Это все люди, вышедшие в тираж, например, какие-то премьер-министры не ведущих стран. Может быть, только [Дональд] Туск (премьер Польши. — NEWS.ru) — он был там. Варшава важна для ЕС, однако погоду там не делает, — заключил Федоров.

Ранее сообщалось, что после завершения президентского срока Макрон может занять пост, связанный с миллиардером Ксавье Ньелем. В настоящее время французский лидер ищет должность, которая позволит ему сохранить политическое влияние до выборов 2032 года.

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