«Известно несколько форм»: эколог рассказал, как проявляется бешенство Эколог Пукалов: больные бешенством животные не всегда агрессивны

Зараженное бешенством животное не всегда ведет себя агрессивно, существуют разные проявления этого заболевания, сообщил NEWS.ru директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. По его словам, иногда больные звери, напротив, ищут внимания людей и теряют страх.

Известно несколько форм протекания болезни. Большинство заболевших животных теряют страх перед человеком, выходят в населенные пункты и ластятся к местным жителям. Есть и агрессивная форма, когда животное в прямом смысле становится бешеным — бросается на предметы, пытается всех укусить, — рассказал Пукалов.

Бешенством могут заболеть абсолютно все млекопитающие, подчеркнул эксперт. По его словам, наиболее частые переносчики болезни — лисы и енотовидные собаки. Бешеные животные могут встречаться в городе, поэтому никогда не стоит приближаться к ним в лесу или даже в парке у дома, посоветовал эколог.

Ранее в Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства.