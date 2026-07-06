«Честно сказать, не рад»: Кадыров объяснил, почему не хочет идти на выборы Кадыров заявил, что идет на выборы главы Чечни вынужденно

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что идет на выборы вынужденно, но уверен в поддержке народа. Он признался, что не рад своему участию в кампании и, если бы была возможность, предпочел бы другого кандидата. Причиной Кадыров назвал большую ответственность и сложность задач, передает РИА Новости.

Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача. Много труда вложено в республику, и у нас сегодня сохранена команда, и команда работает как хорошие часы. Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы, — сказал глава региона.

До этого председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что документы для участия в выборах в Госдуму уже подали 28 самовыдвиженцев. Она уточнила, что все они претендуют на места в одномандатных округах. Памфилова также напомнила, что заявки подаются до 12 июля.

Памфилова также сообщила, что ЦИК России направила приглашения для международного наблюдения за предстоящими сентябрьскими выборами в 103 страны. Кроме того, приглашения были отправлены в 12 международных организаций. По ее словам, уже 43 адресата подтвердили готовность принять участие в наблюдении за выборами.