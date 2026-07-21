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21 июля 2026 в 10:20

Кадыров показал кадры ликвидации пункта ВСУ бойцами «Ахмата»

Бойцы «Ахмата» уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Донбассе

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Бойцы разведывательно-ударного центра спецназа «Ахмат» вместе с военными из 385-й артиллерийской бригады МО РФ успешно выполнили задачи на Донецком направлении, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В ходе специальной разведки российские бойцы обнаружили хорошо замаскированный в лесополосе пункт управления БПЛА противника.

Объект удалось вскрыть по характерным признакам, после чего его координаты были оперативно переданы для нанесения удара. Точечным прицельным огнем вражеская позиция была полностью уничтожена. Кадыров подчеркнул, что с этой площадки украинские формирования больше не смогут выводить дроны и наносить удары по российским позициям. Глава Чечни также высоко оценил грамотное взаимодействие между подразделениями, благодаря которому противник ежедневно несет существенные потери.

Отмечу слаженную работу подразделений, которые ежедневно демонстрируют высокий профессионализм, выдержку и эффективность на передовой. Желаю воинам крепкого здоровья, успехов в службе и новых побед! — написал Кадыров.

Ранее Кадыров сообщил, что украинских пленных удивляет гуманное отношение бойцов ВС России. По его словам, сдавшиеся в плен военнослужащие армии противника получают даже лекарства.

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