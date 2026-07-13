Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 14:03

ЦБ выпустил новую памятную монету с исторической личностью

Банк России сообщил о выпуске серебряной монеты в память об Ахмате Кадырове

Здание Центрального банка РФ Здание Центрального банка РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Центральный банк России 14 июля выпускает памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвященную первому президенту Чеченской Республики Ахмату-Хаджи Кадырову, сообщила пресс-служба регулятора. Монета приурочена к 75-летию со дня его рождения.

Монета диаметром 33 мм изготовлена из серебра 925-й пробы, масса чистого металла — 15,55 г., говорится в релизе. Тираж ограничен 3 тыс. экземпляров, качество чеканки — «пруф».

Согласно описанию Банка России, на реверсе монеты размещены рельефные портрет Ахмата Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор, выполненных методом лазерного матирования. По нижнему краю нанесена надпись «Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров», слева указан год рождения — 1951, справа — год смерти — 2004. Гурт монеты рифленый.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что с 10 июля 2026 года в оборот поступает обновленная купюра номиналом 100 рублей образца 2026 года. Доминирующие оттенки банкноты — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с часами-курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому солдату.

Россия
Чечня
Ахмат Кадыров
Центробанк РФ
монеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько людей погибли от Эболы в ДРК
Новый туристический центр может появиться на юго-востоке Татарстана
Названы продукты, которые могут навредить сердцу в жару
Названы самые безопасные места для путешествий на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, нужно ли получать разрешение для строительства бани
Адвокат ответил, что может грозить Седоковой за обвинения Тиммы в насилии
В аэропорту на юге России ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Врач ответил, когда боль в животе нельзя игнорировать
В Кривом Роге ТЦК устроило штурм биотуалета с мужчиной внутри
Жители европейской страны могут разориться из-за подорожания сигарет
«Переломный проект»: в Польше анонсировали стройку космического корабля
«Очень сильный»: экс-игрок «Динамо» о возвращении сбежавшего от СВО тренера
В Госдуме ответили, кому в августе повысят пенсии
Суд приговорил убийцу участника СВО к 19 годам строгого режима
Вскрылась неожиданная деталь обрушения пирса с детьми в Приморье
КСИР пополнил список запрещенных организаций одной европейской страны
Жертвы в Подмосковье, срыв терактов на аэродромах: атаки ВСУ на РФ 13 июля
Юрист ответил, положен ли отпуск при рождении ребенка
Диетолог предупредила о неочевидной опасности грибов
Пропавшую под Пермью во время паводка женщину ищут уже третьи сутки
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.