ЦБ выпустил новую памятную монету с исторической личностью Банк России сообщил о выпуске серебряной монеты в память об Ахмате Кадырове

Центральный банк России 14 июля выпускает памятную серебряную монету номиналом два рубля, посвященную первому президенту Чеченской Республики Ахмату-Хаджи Кадырову, сообщила пресс-служба регулятора. Монета приурочена к 75-летию со дня его рождения.

Монета диаметром 33 мм изготовлена из серебра 925-й пробы, масса чистого металла — 15,55 г., говорится в релизе. Тираж ограничен 3 тыс. экземпляров, качество чеканки — «пруф».

Согласно описанию Банка России, на реверсе монеты размещены рельефные портрет Ахмата Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор, выполненных методом лазерного матирования. По нижнему краю нанесена надпись «Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров», слева указан год рождения — 1951, справа — год смерти — 2004. Гурт монеты рифленый.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что с 10 июля 2026 года в оборот поступает обновленная купюра номиналом 100 рублей образца 2026 года. Доминирующие оттенки банкноты — оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с часами-курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому солдату.