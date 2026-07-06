В Москве спрогнозировали жаркую погоду на неделе Метеоролог Макарова: в Москве температура воздуха превысит норму в конце недели

Температура воздуха в Москве будет плавно повышаться в течение недели, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, в выходные столбики термометров покажут температуру выше нормы на два градуса.

Температура воздуха будет плавно повышаться в течение недели в Москве. Так, в первые рабочие дни в столице ожидается на полтора-два градуса отставание от нормы, а уже в конце рабочей недели и в выходные прогнозируется превышение нормы до двух градусов, — заявила Макарова.

Она отметила, что в период рабочей недели температура воздуха ожидается от +19 до +23 градусов, а в выходные прогнозируется до 28 градусов выше нуля. По словам Макаровой, несмотря на летнее тепло, в субботу и воскресенье в столице пройдут кратковременные осадки.

Также синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди. По его словам, в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.