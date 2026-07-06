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06 июля 2026 в 17:30

Стало известно, сколько НАТО тратит на военные цели

Замглавы МИД Грушко: военные расходы НАТО составляют $1,5 трлн в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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НАТО ежегодно вкладывает почти $1,5 трлн в свою военную машину, рассказал NEWS.ru заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. При этом на страны Европы, по его подсчетам, приходится порядка $400 млрд.

Посмотрим на средства, которые вкладываются в военную машину Альянса. На сегодня это почти $1,5 трлн — сумма военных бюджетов стран НАТО, с опережающей динамикой роста как раз у европейских союзников США. В прошлом году они приблизились к $400 млрд, — рассказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что при выполнении обязательств по доведению военных расходов до 5% от ежегодного ВВП сумма военных бюджетов европейских союзников составит $1 трлн в год. А через 10 лет она будет превышать половину от всех общемировых трат, добавил собеседник.

На перспективу десятилетия 32 страны НАТО будут расходовать на оборону уже не половину, как недавно, а 65% от общемировых трат — больше, чем 161 остальная страна мира, включая Китай, Индию, Россию, Японию и так далее, — заключил Грушко.

Ранее в МИД РФ рассказали, что колоссальные траты Альянса на «оборону» не принесли Европе никакой добавленной стоимости с точки зрения стабильности и безопасности. Геополитическая экспансия НАТО на восток привела лишь к разрушению архитектуры европейской безопасности, добавили в ведомстве.

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