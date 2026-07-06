Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:24

Залужного заподозрили в планировании терактов против России

РИА Новости: Залужный мог быть причастен к планированию акций против России

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ряд акций Киева против России мог быть проведен при участии экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, заявил осведомленный источник РИА Новости. По его словам, за ними могла стоять Великобритания.

Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании, — сказал собеседник агентства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что украинский олигарх Вадим Ермолаев, который пострадал при теракте в Монако, является одним из спонсоров Залужного. Он отметил, что на Украине против олигарха были введены санкции.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что европейские политики стремились заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского на Залужного, чтобы лишить главу Белого дома Дональда Трампа возможности напрямую влиять на украинскую повестку. По его словам, Великобритания активно продвигала собственные сценарии конфликта, которые кардинально расходились с курсом Вашингтона.

Европа
Великобритания
Украина
Валерий Залужный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская актриса застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.