Залужного заподозрили в планировании терактов против России РИА Новости: Залужный мог быть причастен к планированию акций против России

Ряд акций Киева против России мог быть проведен при участии экс-главкома ВСУ и действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, заявил осведомленный источник РИА Новости. По его словам, за ними могла стоять Великобритания.

Нельзя исключать также причастность к планированию ряда акций против России бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который фактически выполняет роль проводника интересов Великобритании, — сказал собеседник агентства.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что украинский олигарх Вадим Ермолаев, который пострадал при теракте в Монако, является одним из спонсоров Залужного. Он отметил, что на Украине против олигарха были введены санкции.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что европейские политики стремились заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского на Залужного, чтобы лишить главу Белого дома Дональда Трампа возможности напрямую влиять на украинскую повестку. По его словам, Великобритания активно продвигала собственные сценарии конфликта, которые кардинально расходились с курсом Вашингтона.