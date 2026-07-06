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06 июля 2026 в 17:23

Певица Цой рассказала, какие блюда любит готовить для родных

Певица Цой призналась, что любит готовить окрошку для родных

Анита Цой Анита Цой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Анита Цой призналась, что больше всего любит готовить для родных окрошку, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что любит экспериментировать с блюдами.

Мои обожают окрошку. У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда — как настоящая кореянка, — сказала Цой.

Певица подчеркнула, что также часто готовит десерты. По ее словам, она берет классические рецепты и меняет их под свой вкус.

Ранее Цой рассказала, что успешно вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», организовав поставки маринованных продуктов в КНР. По ее словам, китайские потребители положительно отреагировали на соленые огурцы, помидоры и заправку для борща.

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