Певица Цой рассказала, какие блюда любит готовить для родных

Певица Анита Цой призналась, что больше всего любит готовить для родных окрошку, сообщает Общественная Служба Новостей. Она отметила, что любит экспериментировать с блюдами.

Мои обожают окрошку. У меня сейчас как раз выходной, и я решила ее приготовить. Я ее делаю острой, потому что сама люблю острые блюда — как настоящая кореянка, — сказала Цой.

Певица подчеркнула, что также часто готовит десерты. По ее словам, она берет классические рецепты и меняет их под свой вкус.

Ранее Цой рассказала, что успешно вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», организовав поставки маринованных продуктов в КНР. По ее словам, китайские потребители положительно отреагировали на соленые огурцы, помидоры и заправку для борща.