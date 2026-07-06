Организатору сплава в Приангарье предъявили обвинение

Индивидуальному предпринимателю, организовавшему сплав в Иркутской области, в ходе которого пропали четверо мужчин и трехлетний ребенок, предъявили обвинение, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ. Всего в группе участников сплава насчитывалось 172 человека, включая детей-инвалидов.

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 41-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Ранее в Главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что для поисков пропавших во время сплава по реке Иркут людей были задействованы беспилотные летательные аппараты. Спасатели провели аэровизуальное обследование района, а также наземные поиски.

Кроме того, в региональном управлении МЧС по Иркутской области заявили, что туристическая группа, в составе которой числились пропавшие во время сплава по реке Иркут ребенок и взрослые, была официально зарегистрирована. По документам, в группу входило 49 человек, хотя фактически туристов было больше.