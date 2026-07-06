Россиянин заработал $52 тыс. на престижном турнире по настольному теннису

Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису United States Smash 2026 года в Лос-Анджелесе, заявили NEWS.ru в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР). В решающем матче он уступил серебряному призеру чемпионата мира Соре Мацусиме из Японии со счетом 2-4. По итогам турнира Сидоренко заработал $52 тыс. (4 млн рублей) и 1400 очков в мировом рейтинге.
На пути к финалу турнира Сидоренко, занимавший 37-ю строку в рейтинге ИТТФ, переиграл вторую и третью ракетки мира Томокадзу Харимото и Трульса Морегарда. Самым драматичным получился полуфинальный матч против шведского теннисиста, финалиста Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. Все решилось в заключительной седьмой партии, в которой чаша весов склонялась в сторону то одного, то другого
игрока. В итоге россиянин поставил победную точку на балансе – 12:10.
Сидоренко стал первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. В предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.
Сидоренко 24 года. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях. 3 мая 2026 года спортсмен впервые за последние четыре года стал чемпионом России. В решающий день он совершил два камбэка: в полуфинале обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.
Ранее Сидоренко в интервью NEWS.ru назвал победу на летней универсиаде главным достижением в своей карьере. Соревнования проходили в Германии в июле 2025 года.