Россиянин заработал $52 тыс. на престижном турнире по настольному теннису Россиянин Сидоренко стал вторым на международном турнире по настольному теннису

Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису United States Smash 2026 года в Лос-Анджелесе, заявили NEWS.ru в пресс-службе Федерации настольного тенниса России (ФНТР). В решающем матче он уступил серебряному призеру чемпионата мира Соре Мацусиме из Японии со счетом 2-4. По итогам турнира Сидоренко заработал $52 тыс. (4 млн рублей) и 1400 очков в мировом рейтинге.

На пути к финалу турнира Сидоренко, занимавший 37-ю строку в рейтинге ИТТФ, переиграл вторую и третью ракетки мира Томокадзу Харимото и Трульса Морегарда. Самым драматичным получился полуфинальный матч против шведского теннисиста, финалиста Олимпийских игр-2024 в одиночном разряде. Все решилось в заключительной седьмой партии, в которой чаша весов склонялась в сторону то одного, то другого

игрока. В итоге россиянин поставил победную точку на балансе – 12:10.

Сидоренко стал первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира. В предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.

Сидоренко 24 года. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях. 3 мая 2026 года спортсмен впервые за последние четыре года стал чемпионом России. В решающий день он совершил два камбэка: в полуфинале обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.

Ранее Сидоренко в интервью NEWS.ru назвал победу на летней универсиаде главным достижением в своей карьере. Соревнования проходили в Германии в июле 2025 года.