Теннисист Сидоренко назвал главное достижение в карьере

Участник сборной России по настольному теннису Владимир Сидоренко в разговоре с NEWS.ru назвал победу на летней Универсиаде главным достижением в своей карьере. Соревнования проходили в Германии в июле 2025 года.

Играли без всех: без тренера, без массажиста. Так получилось, что мы приехали, нам никто не помогал. Везде сами ходили. Я в первый раз был на мандатной комиссии, первый раз смотрел, как составляют сетки. Я еще и водителем там был! Весь турнир возил себя, Макса [Гребнева], Машу [Тайлакову] и Элиз [Абраамян]. Поэтому, наверное, да, самый нереальный. Еще и самый первый после дисквалификации, — сказал спортсмен.

3 мая Сидоренко впервые за последние четыре года стал чемпионом России. В решающий день он совершил два камбэка: в полуфинале обыграл Дмитрия Виноградова, проигрывая со счетом 1-3 по партиям, а в финале — Дениса Ивонина, уступая 0-2.

