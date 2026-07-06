Экономист назвал самый надежный инструмент для инвестиций

На сегодняшний день рекомендуется вкладывать деньги в золото — это самый надежный инвестиционный инструмент, заявил в беседе с «Ридусом» экономист Александр Разуваев. Он отметил, что для такой цели не подойдет национальная валюта, поскольку сейчас позиция рубля достаточно волатильна.

Значительную роль в ослаблении рубля играет геополитика. Сейчас наша валюта стала весьма волатильной, поскольку новости заметно влияют на курс. Нынешняя тенденция повышает вероятность того, что на ближайшем заседании Центробанк РФ не поменяет ключевую ставку. Это хорошо для фондового рынка и экспортеров. Поэтому сейчас лучше всего инвестировать средства в золото. Причем необязательно покупать слитки, поскольку существует фонд золота, — пояснил Разуваев.

По его словам, рубль преодолел психологический рубеж, что отразится на торговле импортными товарами. Импортеры, оперирующие целыми числами, пересчитают цены с 70 до 80 рублей за доллар, а это повлияет на конечную стоимость продукции. При этом, как отметил эксперт, достоверно предсказать курс рубля к доллару к концу 2026 года невозможно.

Ранее финансист Евгений Коган заявил, что цифровой рубль не вытеснит другие виды валюты. Он подчеркнул, что такой вид использования средств не станет приоритетным для Центробанка.