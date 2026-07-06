Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 17:01

Экономист назвал самый надежный инструмент для инвестиций

Экономист Разуваев посоветовал вкладывать деньги в золото

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

На сегодняшний день рекомендуется вкладывать деньги в золото — это самый надежный инвестиционный инструмент, заявил в беседе с «Ридусом» экономист Александр Разуваев. Он отметил, что для такой цели не подойдет национальная валюта, поскольку сейчас позиция рубля достаточно волатильна.

Значительную роль в ослаблении рубля играет геополитика. Сейчас наша валюта стала весьма волатильной, поскольку новости заметно влияют на курс. Нынешняя тенденция повышает вероятность того, что на ближайшем заседании Центробанк РФ не поменяет ключевую ставку. Это хорошо для фондового рынка и экспортеров. Поэтому сейчас лучше всего инвестировать средства в золото. Причем необязательно покупать слитки, поскольку существует фонд золота, — пояснил Разуваев.

По его словам, рубль преодолел психологический рубеж, что отразится на торговле импортными товарами. Импортеры, оперирующие целыми числами, пересчитают цены с 70 до 80 рублей за доллар, а это повлияет на конечную стоимость продукции. При этом, как отметил эксперт, достоверно предсказать курс рубля к доллару к концу 2026 года невозможно.

Ранее финансист Евгений Коган заявил, что цифровой рубль не вытеснит другие виды валюты. Он подчеркнул, что такой вид использования средств не станет приоритетным для Центробанка.

Общество
финансы
экономисты
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии опровергли слухи о приостановке выдачи виз россиянам
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.