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06 июля 2026 в 17:27

Врач предостерегла от самостоятельного лечения аллергии

Врач Марьянова: самостоятельное лечение аллергии может снизить иммунитет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Самостоятельное лечение аллергии может снизить иммунную систему и вызвать непереносимость используемых препаратов, предупредила в беседе с Pravda-nn.ru иммунолог Татьяна Марьянова. Кроме того, по ее словам, есть риск перепутать это заболевание с ОРВИ.

Именно поэтому при подозрении на аллергию следует обратиться к терапевту или отоларингологу, посоветовала Марьянова. По ее словам, врач проведет диагностику, назначит лечение и при необходимости направит к более узкому специалисту.

В качестве профилактики иммунолог посоветовала регулярно устраивать влажную уборку дома и стирать постельное белье в горячей воде. Кроме того, важно чаще проветривать помещения и следить за рационом.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что мигрень может быть следствием аллергической реакции на растения. По его словам, при этом часто появляются насморк и заложенность носа.

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