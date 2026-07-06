ДТП с участием квадроцикла и пассажирского поезда произошло в Пермском крае

ДТП с участием квадроцикла и пассажирского поезда произошло в Пермском крае

В Пермском крае произошло ДТП с участием квадроцикла и пассажирского поезда № 350, пишет perm.aif.ru со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Авария случилась на нерегулируемом переезде 220-го километра перегона Чашкино — Яйва Свердловской железной дороги. Правоохранители начали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также действиям должностных лиц, ответственных за содержание переезда, — отметили в прокуратуре.

Уточняется, что в аварию попал поезд, курсирующий из Санкт-Петербурга в Костомукшу. В результате столкновения водитель квадроцикла получил травмы — его госпитализировали.

Ранее в Кузбассе поезд сбил перебегавшего железнодорожные пути пенсионера. Инцидент произошел на перегоне между станциями Междуреченск и Карай.