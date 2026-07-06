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06 июля 2026 в 16:10

Врач назвал основную группу риска по бешенству

Терапевт Еременко: дети находятся в группе риска по вирусу бешенства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вирус бешенства наиболее опасен для детей, сообщил NEWS.ru врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Иван Еременко. По его словам, это обусловлено тем, что у несовершеннолетних расстояние от места укуса зараженным животным до головного мозга меньше, чем у взрослого. После такого контакта проводить вакцинацию необходимо как можно скорее, рекомендовал эксперт.

У детей, особенно маленьких, расстояние от места укуса до головного мозга значительно меньше, чем у взрослых. Вирус бешенства распространяется по нервным волокнам. Чем короче этот путь, тем быстрее вирус достигнет мозга и тем быстрее начнут развиваться симптомы. Это означает, что у ребенка может быть меньше времени на начало вакцинации, прежде чем вирус достигнет критической точки, — пояснил Еременко.

Кроме того, продолжил медик, дети чаще подвергаются укусам в голову и лицо, так как они ниже ростом и могут быть на уровне морды животного. По его словам, это делает несовершеннолетних уязвимыми к наиболее опасным укусам. В случае бешенства ключевую роль играет скорость распространения вируса, а не иммунитет человека, подчеркнул Еременко.

Ранее в Сургуте агрессивная белка укусила 26-летнюю местную жительницу. Инцидент произошел во время велопрогулки, когда женщина остановилась, чтобы покормить животное с руки. Пострадавшей предстоит длительная вакцинация от бешенства.

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