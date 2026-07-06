Юрист ответил, можно ли шуметь на даче

Юрист ответил, можно ли шуметь на даче Юрист Палюлин: на даче нужно соблюдать установленный уровень шума

На даче необходимо соблюдать установленные требования к уровню шума, рассказал RT преподаватель университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин. Он отметил, что в каждом регионе отдельные нормы.

Ситуация принципиально изменилась: вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ. П. 1 ст. 3 данного закона определяет садовый земельный участок как предназначенный в том числе для отдыха граждан, поэтому к дачным участкам применяются санитарные нормы по шуму, аналогичные жилой застройке, — рассказал Палюлин.

Юрист подчеркнул, что во многих регионах по воскресеньям также запрещены шумные строительные работы. По его словам, при нарушении участковые уполномоченные полиции чаще всего ограничиваются профилактическими беседами.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что у собственника не вправе отобрать участок, если на нем растет борщевик. Однако за такое нарушение владельцу земли грозит штраф — его размер зависит от региона.