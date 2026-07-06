В Приморье развернулась операция по спасению провалившихся в яму кабанят

В поселке Славянка Приморского края спасли трех детенышей дикого кабана, которые провалились в двухметровый колодец, пишет Readovka.news со ссылкой на администрацию Хасанского округа. Одного из животных специалисты доставали практически сутки.

В службы обратились местные жители, которые услышали доносящиеся из колодца звуки. В операции по спасению приняли участие сотрудники противопожарной службы, председатель местной организации охотников и рыболовов, а также хирург Хасанской центральной районной больницы.

Спасатели с помощью спецоборудования вызволили из колодца двух кабанят и отпустили их в естественную среду обитания. А с третьим детенышем возникли проблемы — животное забилось в сливную трубу. Для его поимки специалисты использовали приманку.

После того как последнее животное подняли на поверхность, его осмотрел ветврач. Оказалось, что это самка кабана без каких-либо травм. Животное также выпустили на волю. После операции колодец закрыли во избежание повторных инцидентов.

Ранее житель Иркутской области спас осиротевшего и голодного медвежонка, которого обнаружил рядом со своим участком. Мужчина убедился, что детеныш совсем один, и предложил ему молоко с рыбой. После этого он сразу обратился в профильные органы.