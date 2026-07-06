Врач ответил, как предотвратить сердечные заболевания

Отказ от алкоголя уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заявил NEWS.ru терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, также необходимо минимизировать стресс и увеличить физическую активность.

Действительно, сердечные заболевания молодеют. Мы это замечаем из-за гиподинамии, высокого стресса, наследственности. Как это можно предотвратить? Первое — это снижение потребления алкоголя, соли, избавление от стресса и переработок. То есть следует вести правильный образ жизни без перегрузки всего организма. Меньше сладкого и мучного, больше движения, продуктов со сниженным холестерином и глюкозой. Важна и работа с эмоциями, чтобы мы не находились в состоянии постоянного напряжения, которое нас убивает. Потому что гипертония — это зацикленный стресс, который рано или поздно выльется на сосуды, — поделился Кондрахин.

Он предупредил, что первым тревожным сигналом, который часто игнорируется, является повышенное артериальное давление. По словам врача, это состояние ослабляет сосуды, делая их хрупкими. Специалист подчеркнул, что чем выше давление, тем больше вероятность инсульта, а впоследствии — инфаркта.

Ранее кардиолог Андрей Кокин заявил, что дискомфорт в области живота, симптомы, похожие на изжогу, тошнота, холодный пот, постоянное чувство усталости, одышка и головокружения могут быть признаками проблем с сердцем. По его словам, отеки ног и потемнение в глазах также являются серьезными сигналами тревоги.