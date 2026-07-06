Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 16:19

Врач ответил, как предотвратить сердечные заболевания

Врач Кондрахин: отказ от алкоголя снижает вероятность развития болезней сердца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ от алкоголя уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, заявил NEWS.ru терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, также необходимо минимизировать стресс и увеличить физическую активность.

Действительно, сердечные заболевания молодеют. Мы это замечаем из-за гиподинамии, высокого стресса, наследственности. Как это можно предотвратить? Первое — это снижение потребления алкоголя, соли, избавление от стресса и переработок. То есть следует вести правильный образ жизни без перегрузки всего организма. Меньше сладкого и мучного, больше движения, продуктов со сниженным холестерином и глюкозой. Важна и работа с эмоциями, чтобы мы не находились в состоянии постоянного напряжения, которое нас убивает. Потому что гипертония — это зацикленный стресс, который рано или поздно выльется на сосуды, — поделился Кондрахин.

Он предупредил, что первым тревожным сигналом, который часто игнорируется, является повышенное артериальное давление. По словам врача, это состояние ослабляет сосуды, делая их хрупкими. Специалист подчеркнул, что чем выше давление, тем больше вероятность инсульта, а впоследствии — инфаркта.

Ранее кардиолог Андрей Кокин заявил, что дискомфорт в области живота, симптомы, похожие на изжогу, тошнота, холодный пот, постоянное чувство усталости, одышка и головокружения могут быть признаками проблем с сердцем. По его словам, отеки ног и потемнение в глазах также являются серьезными сигналами тревоги.

Здоровье
врачи
советы
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.