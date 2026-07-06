Руфер залез на шпиль высотки на Котельнической набережной Москвы

Сотрудники полиции устанавливают личность молодого человека, который забрался на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. Начата проверка.

Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что юный руфер сорвался с крыши девятиэтажки на Московском проспекте в Петербурге при попытке ее покорить и разбился. Школьника госпитализировали, но спасти его не удалось — он скончался в больнице.

В Екатеринбурге подростки-руферы решили провести экстремальную фотосессию на крыше многоэтажки. Один из участников едва не упал и не разбился насмерть. Самый смелый из компании забрался на козырек многоквартирного дома, в то время как трое его друзей снимали происходящее на камеру. Выбраться с козырька руфер самостоятельно не смог, друзья также не смогли ему помочь. Подростка спас случайный прохожий.

Кроме того, человек разбился насмерть после падения с 37-го этажа на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на проспекте Мира, неизвестный выпал из окна. Жильцы услышали громкий хлопок и вызвали экстренные службы.